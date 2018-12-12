Избранный генпрокурор Нью-Йорка проведет расследование в отношении Трампа

Вновь избранный генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс проведет расследование в отношении президента США Дональда Трампа.

По словам Джеймс, которая вступит в должность в январе, в ходе разбирательства будет задействована каждая область права, а расследования затронут как и самого хозяина Белого дома, так членов его семьи и близких к нему людей, рассказала она журналисту NBC News. Внимание генпрокурора привлечет недвижимость Трампа, получение госсубсидий и деятельность Фонда Трампа, добавляет «Газета.ру».

Минувшим летом генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд подала иск в суд на благотворительный фонд президента США Дональда Трампа и обвинила организацию в действии в личных интересах Трампа и в незаконной политической координации с его президентской кампанией.