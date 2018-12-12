Трамп ответил на вопрос об импичменте

Президент США Дональд Трамп заявил, что не волнуется, что его могут подвернуть импичменту. Об этом 12 декабря сообщает «Газета.ру».

По мнению американского лидера, трудно отстранить от должности политика, который не сделал ничего неправильного и более того — восстанавливает самую великую экономику страны.

«Я не обеспокоен, нет. Думаю, что люди взбунтуются, если это произойдет», — отметил Трамп.

О том, что Трамп боится объявления ему импичмента после того, как демократы начнут контролировать нижнюю палату парламента со ссылкой на источник сообщал телеканал CNN.