Американцы высказали мнение о возможном импичменте Трампу

Социологи американской службы Survey Monkey на прошлой неделе провели опрос граждан на тему возможного начала процесса импичмента в адрес президента США Дональда Трампа, которую активно обсуждают в СМИ.

Как следует из данных исследования, наиболее критично в отношении Трампа настроены сторонники Демократической партии: 79% демократов поддерживают намерение конгрессменов представить американского лидера к импичменту. Среди республиканцев идею поддерживают только 8%, сказано во вторник, 28 августа, на сайте заказчика опроса портале Axios.

Всего поддержали идею выражения недоверия главе Белого дома 44% опрошенных американцев.

Поводами для возможной отставки Трампа его противники называют его якобы причастность ко «вмешательству» России в президентские выборы в 2016 году, нарушение законодательства страны и агрессивную внешнюю политику.

На прошлой неделе бывший руководитель предвыборного штаба президента Пол Манафорт был признан виновным по восьми пунктам обвинения из 18 в махинациях с налогами, а бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн заявил под присягой о том, что Трамп в 2016 году фактически заставил его совершить финансовые преступления.

Предполагается, что выделенные на предвыборную кампанию средства пошли на то, чтобы купить молчание двух женщин, заявивших о близкой связи с Трампом.

Как следует из того же опроса, 64% американцев верят показаниям Коэна.

Накануне Трамп заявил, что американцы поддерживают его, несмотря на фейковые новости, распространяемые СМИ, в которых он выставляется в невыгодном свете.

Высшие руководящие лица США могут быть отправлены в отставку за государственную измену, взяточничество и ряд других преступлений. Основанием для запуска процедуры импичмента могут стать наименее опасные преступления, граничащие с административными правонарушениями.

Инициировать процедуру отстранения от должности имеет право только палата представителей конгресса. Внести заявление об этом по примеру законопроекта может любой член нижней палаты. После прохождения обязательных процедур формируется основной документ, который уже направляется в сенат, где при рассмотрении дела об импичменте президента должен главенствовать председатель Верховного суда.

Парламентарии приносят присягу, слушают показания свидетелей и изучают доказательства. Решение принимается тайным голосованием, но вердикт выносят, за импичмент выступят две трети присутствующих сенаторов.

Приговором является отстранение от должности, обжаловать его нельзя. Виновному запрещают занимать государственные должности, а в случае наличия оснований — возбуждают уголовное дело.