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CNN сообщил об опасениях Трампа по поводу импичмента

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Danny Wild
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Американский лидер Дональд Трамп боится, что ему объявят импичмент после того, как демократы начнут контролировать нижнюю палату парламента. Об этом 11 декабря сообщает CNN со ссылкой на источник.

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По его словам, президент США рассматривает такой вариант развития событий как «реальную возможность», поскольку разговоры об импичменте усилились после того, как стало известно о том, что он отдал распоряжение своему бывшему юристу Майклу Коэну заплатить двум женщинам в обмен на их молчание о предполагаемых интимных связях.

Как утверждает другой источник телеканала, Трамп уверен в том, что его не осудят в сенате, где большинство мест принадлежит республиканцам.

Выборы в конгресс США состоялись 6 ноября. Представители Республиканской партии сохранили большинство в сенате, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.

9 декабря конгрессмен от Демократический партии США Адам Шифф заявил, что Трампу может грозить реальный тюремный срок за федеральные преступления. Обвинения он связал с документами, где указывается, что юрист Майкл Коэн по требованию Трампа выплачивал деньги бывшей порноактрисе и бывшей фотомодели за молчание об интимной близости. При этом Трамп неоднократно отрицал, что знал о выплатах, утверждая, что Коэн действовал без его ведома.

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