CNN сообщил об опасениях Трампа по поводу импичмента

Американский лидер Дональд Трамп боится, что ему объявят импичмент после того, как демократы начнут контролировать нижнюю палату парламента. Об этом 11 декабря сообщает CNN со ссылкой на источник.

По его словам, президент США рассматривает такой вариант развития событий как «реальную возможность», поскольку разговоры об импичменте усилились после того, как стало известно о том, что он отдал распоряжение своему бывшему юристу Майклу Коэну заплатить двум женщинам в обмен на их молчание о предполагаемых интимных связях.

Как утверждает другой источник телеканала, Трамп уверен в том, что его не осудят в сенате, где большинство мест принадлежит республиканцам.

Выборы в конгресс США состоялись 6 ноября. Представители Республиканской партии сохранили большинство в сенате, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.

9 декабря конгрессмен от Демократический партии США Адам Шифф заявил, что Трампу может грозить реальный тюремный срок за федеральные преступления. Обвинения он связал с документами, где указывается, что юрист Майкл Коэн по требованию Трампа выплачивал деньги бывшей порноактрисе и бывшей фотомодели за молчание об интимной близости. При этом Трамп неоднократно отрицал, что знал о выплатах, утверждая, что Коэн действовал без его ведома.