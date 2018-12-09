Конгрессмен США заявил, что Трампу после президентства может грозить тюрьма

Конгрессмен от Демократический партии США в спецкомитете палаты представителей по разведке Адам Шифф, которому прочат место председателя этого комитета в новом составе конгресса, заявил, что президенту США Дональду Трампу по окончании его полномочий может быть предъявлено обвинение.

В эфире телеканала CBS демократ отметил, что Трамп может стать первым за долгое время президентом, которому по-настоящему грозит тюремный срок. Возможные обвинения конгрессмен связал с документами, которые федеральные прокуроры Манхэттена направили в суд Нью-Йорка о том, как юрист Майкл Коэн выплачивал деньги бывшей порноактрисе и бывшей фотомодели за молчание о якобы интимной связи с нынешним главой Белого дома, уточняет ТАСС.

Следователи впервые указали на потенциальную связь Трампа с предполагаемым федеральным преступлением. Однако никаких обвинений непосредственно в адрес президента в документах не содержится. Трамп ранее неоднократно отрицал, что знал о выплатах, утверждая, что Коэн действовал без его ведома.

Зимой в СМИ появились сообщения, что порноактриса Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, получила денежные средства за месяц до выборов президента США за молчание об интимной связи с Трампом в 2006 году, когда он уже был женат. После этого Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с республиканцем недействительно.

В сентябре компания Essential Consultants предложила расторгнуть соглашение с порноактрисой Сторми Дэниелс о неразглашении ее отношений с президентом США Дональдом Трампом. Причина расторжения — юрисконсульт президента США Майкл Коэн, которому принадлежит Essential Consultants, перестал получать выгоду от соглашения, поскольку о нем стало известно широкому кругу лиц.