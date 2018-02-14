Юрист Трампа заплатил $130 тыс. Стефани Клиффорд из своего кармана

Юрисконсульт президента США Майкл Коэн заявил, что выплатил порноактрисе Стефани Клиффорд, которая утверждала, что вступала в интимную связь с Дональдом Трампом более 10 лет, $130 тыс. из личных средств, сообщает газета The New York Times в своей электронной версии со ссылкой на письменное заявление Коэна.

Сообщается, что деньги были переведены Клиффорд в 2016 году, при этом ни избирательный штаб Трампа, ни Trump Organization в этой транзакции не участвовали и не вернули Коэну деньги. Однако на вопрос газеты, знал ли Трамп об этом переводе, юрисконсульт отвечать отказался, сообщает ТАСС.

Впервые информация об этом платеже появилась в газете The Wall Street Journal в конце января. Сообщается, что денежные средства Клиффорд получила за месяц до выборов президента США за молчание об интимной связи с Трампом. Тогда Коэн отрицал данные газеты.

Ранее портал iz.ru сообщал, что слухи о том, что американский президент Дональд Трамп изменял своей жене с порнозвездой Стефани Клиффорд, развеяла предcтавительница первой леди США Меланьи Трамп — Стефани Гришэм.