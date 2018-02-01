Звезда «фильмов для взрослых» отрицает сообщения о сексе с Трампом

Порнозвезда Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниэлс, опровергла сообщения о связи с американским лидером Дональдом Трампом.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на прессу США, Клиффорд заявила, что отрицает связь с Трампом не потому, что ей заплатили, а потому, что «этого никогда не было».

Тем не менее порнозвезда не стала подтверждать или опровергать то, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс. за молчание.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американская порнозвезда рассказывала в прессе о своем романе с Трампом.