Пенс дал оценку появившимся сообщениям о связи Трампа с порноактрисой

Вице-президент США Майкл Пенс назвал необоснованными утверждения о внебрачной связи главы государства Дональда Трампа и бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд.

Такую оценку материалам СМИ он дал в интервью американскому агентству Associated Press.

Назвав слухи необоснованными, он отказался далее общаться на данную тему.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в ноябре 2016 года Клиффорд заплатили $130 тыс. за то, чтобы она утаила факт своей интимной встречи с республиканцем в июле 2006 года. Это была внебрачная связь, так как свадьба Трампа и Меланьи состоялась в 2005 году.

В 2017 году Рейчел Крукс, Джессика Лидс и Саманта Холви обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. Они призвали конгресс США расследовать данные случаи. Сам американский президент опроверг все обвинения.