Вице-президент США назвал признание Трампом Иерусалима столицей Израиля новой эрой
Признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля создает новую эру в переговорном процессе.
Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в понедельник, 22 января.
«Надеюсь, что мы находимся на заре новой эры возобновления переговоров для достижения мирного урегулирования длящегося десятилетиями конфликта», — цитирует сообщение ТАСС.
6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля. Кроме того, он распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
При этом, подчеркнул политик, это решение не повлияет на позицию Вашингтона — американские власти продолжат поддержку мира между Израилем и Палестиной.
15 января портал iz.ru сообщил о том, что палестинцы не будут поддерживать отношения со странами, которые переместят свои посольства в Иерусалим.