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Вице-президент США назвал признание Трампом Иерусалима столицей Израиля новой эрой

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Фото: REUTERS/Ariel Schalit/Pool
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Признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля создает новую эру в переговорном процессе.

Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в понедельник, 22 января.

«Надеюсь, что мы находимся на заре новой эры возобновления переговоров для достижения мирного урегулирования длящегося десятилетиями конфликта», — цитирует сообщение ТАСС.

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля. Кроме того, он распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

При этом, подчеркнул политик, это решение не повлияет на позицию Вашингтона — американские власти продолжат поддержку мира между Израилем и Палестиной.

15 января портал iz.ru сообщил о том, что палестинцы не будут поддерживать отношения со странами, которые переместят свои посольства в Иерусалим.

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