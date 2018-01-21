Трамп призвал использовать «ядерную опцию» при утверждении бюджета

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев добиться принятия долгосрочного бюджета, прибегнув к так называемой ядерной опции при голосовании в конгрессе.

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.’s! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2018

«Ядерная опция» предполагает введение ограниченного срока на дебаты между партиями в конгрессе США, если из-за непримиримых разногласий стороны не могут принять документ.

В случае провала голосования в установленный срок назначается новое, в ходе которого решение может быть принято при поддержке простого большинства в 51% голосов, имеющийся у республиканцев.

В октябре 2017 года в США начался новый финансовый год, однако за это время конгресс так и не смог утвердить новый бюджет страны, из-за чего несколько раз принимали проекты о временном финансировании правительства.

Камнем преткновения стало требование демократов об утверждении бюджета и иммиграционного законодательства одним пакетом. Белый дом, в свою очередь, настаивает на раздельном принятии документов.

В результате 20 января республиканцы так и не смогли договориться с оппонентами во время голосования в сенате по проекту о временном финансировании кабмина США, что привело к прекращению работы правительственных учреждений.