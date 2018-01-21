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Трамп призвал использовать «ядерную опцию» при утверждении бюджета

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев добиться принятия долгосрочного бюджета, прибегнув к так называемой ядерной опции при голосовании в конгрессе.

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Ядерная опция» предполагает введение ограниченного срока на дебаты между партиями в конгрессе США, если из-за непримиримых разногласий стороны не могут принять документ.

В случае провала голосования в установленный срок назначается новое, в ходе которого решение может быть принято при поддержке простого большинства в 51% голосов, имеющийся у республиканцев.

В октябре 2017 года в США начался новый финансовый год, однако за это время конгресс так и не смог утвердить новый бюджет страны, из-за чего несколько раз принимали проекты о временном финансировании правительства.

Камнем преткновения стало требование демократов об утверждении бюджета и иммиграционного законодательства одним пакетом. Белый дом, в свою очередь, настаивает на раздельном принятии документов.

В результате 20 января республиканцы так и не смогли договориться с оппонентами во время голосования в сенате по проекту о временном финансировании кабмина США, что привело к прекращению работы правительственных учреждений.

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