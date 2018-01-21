В США закрыли статую Свободы из-за приостановки работы правительства

Статую Свободы в Нью-Йорке закрыли для посещения туристами из-за временной приостановки работы правительства США.

На пристани в районе Манхэттен, откуда отходят суда к монументу, расставлены информационные таблички. Они сообщают, что посмотреть один из главных символов города с близкого расстояния пока нельзя.

Cruise to nowhere. The privately run sightseeing boat is still crowded despite the fact that no one can get off at the Statue of Liberty & see it because of the government shut down @AP @APEastRegion https://t.co/I0LjaFZbPH pic.twitter.com/UVFxDPQNfV — Julie Walker (@jwalkreporter) January 20, 2018

На официальной странице объекта в Twitter говорится, что данная мера вызвана «временным прекращением ассигнований». Тем, кто уже купил билеты, организация предлагает их вернуть или пойти на другую экскурсию.

Statue of Liberty & Ellis Island Closed Due to a Lapse in Appropriations. Effective immediately and until further notice. Visit https://t.co/O5XqQvKTSt for ticket refund & new harbor cruise information — Statue of Liberty NM (@StatueEllisNPS) January 20, 2018

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал как можно скорее найти средства, чтобы вновь открыть доступ к достопримечательностям, сообщает Fox News.

Как сообщал портал iz.ru, в субботу, 20 января, правительственные учреждения США прекратили свою работу после того, как резолюция о временном финансировании кабмина не набрала необходимое количество голосов в верхней палате американского парламента.