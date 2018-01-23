СМИ рассказали о попытках Трампа унизить 80-летнего министра торговли

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал 80-летнего министра торговли Уилбура Росса, ставя под вопрос его умственные способности и унижая перед коллегами.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Трамп остался крайне недоволен последними торговыми соглашениями, которые министр заключил с Пекином.

«Эти торговые сделки, они ужасны. Ваше понимание торговли ужасно», — цитирует слова Трампа «Газета.ру».

Также американский лидер публично унижал Росса перед коллегами, уточняет издание. При этом в пресс-службе Белого дома журналистам заявили, что Трамп «любит Уилбура».

Ранее Трамп заявил, что считает беспрецедентно успешным первый год своего президентства, который был ознаменован успехами в разных сферах.