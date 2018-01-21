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Трамп рассказал об итогах первого года на посту президента

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп заявил, что считает беспрецедентно успешным первый год своего президентства, который был ознаменован успехами в разных сферах.

«Беспрецедентный успех для нашей страны во множестве сфер с момента выборов. Рекорды на фондовых рынках, укрепление вооруженных сил, усиление контроля за преступностью и на границах, успехи в борьбе с ИГ [«Исламское государство», запрещено в РФ], самый низкий уровень безработицы среди женщин, проведение налоговой реформы, конец обязательного медицинского страхования и многое другое», — написал Трамп в Twitter.

Напомним, 20 января — первая годовщина пребывания Трампа у власти, в этот день год назад глава Белого дома прошел процедуру инаугурации и официально приступил к исполнению обязанностей.

Отметим, что на фоне объявляемых Трампом успехах года своего президентства за 2017 год уровень доверия к США в мире упал до рекордного минимума. 20 декабря рейтинг Трампа в США также рекордно снизился.

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