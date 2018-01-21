Трамп рассказал об итогах первого года на посту президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает беспрецедентно успешным первый год своего президентства, который был ознаменован успехами в разных сферах.

«Беспрецедентный успех для нашей страны во множестве сфер с момента выборов. Рекорды на фондовых рынках, укрепление вооруженных сил, усиление контроля за преступностью и на границах, успехи в борьбе с ИГ [«Исламское государство», запрещено в РФ], самый низкий уровень безработицы среди женщин, проведение налоговой реформы, конец обязательного медицинского страхования и многое другое», — написал Трамп в Twitter.

Unprecedented success for our Country, in so many ways, since the Election. Record Stock Market, Strong on Military, Crime, Borders, & ISIS, Judicial Strength & Numbers, Lowest Unemployment for Women & ALL, Massive Tax Cuts, end of Individual Mandate - and so much more. Big 2018! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2018

Напомним, 20 января — первая годовщина пребывания Трампа у власти, в этот день год назад глава Белого дома прошел процедуру инаугурации и официально приступил к исполнению обязанностей.

Отметим, что на фоне объявляемых Трампом успехах года своего президентства за 2017 год уровень доверия к США в мире упал до рекордного минимума. 20 декабря рейтинг Трампа в США также рекордно снизился.