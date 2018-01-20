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США отметили годовщину инаугурации Трампа уличными протестами

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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В США в первую годовщину инаугурации президента Дональда Трампа (20 января 2017 года) проходят массовые уличные протесты против его политики.

Наиболее крупные из них — в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и Денвере. В общей сложности эти акции собрали десятки тысяч участников.

Собравшиеся недовольны ужесточением иммиграционной политики и ограничениями финансирования абортов. Кроме того, люди обеспокоены временным прекращением работы американского правительства из-за отсутствия бюджета, сообщает ТАСС.

Прямую телетрансляцию протестных акций ведет CNN.

Как писал iz.ru, по подсчетам американских СМИ, на середину ноября прошлого года Трамп в среднем делал более пяти лживых заявлений каждый день своего президентского срока.

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