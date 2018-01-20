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CNN ответила на внесение ее в список «фейковых СМИ» Трампа

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Компания CNN высчитала, что за первый год своего президентства (с 20 января 2017 года) Дональд Трамп в своих устных и письменных заявлениях 404 раза употребил слово «фейковый». Причем иногда это слово звучало несколько раз в одном предложении.

Глава государства чаще всего использовал слово в сочетаниях «фейковые новости», «фейковые опросы», «фейковые СМИ» и «фейковые истории».

В результате столь частого употребления высшим лицом государства термин «фейковый» изменил значение. Учитывая контекст высказываний Трампа, он получил новый смысл в общественной и политической жизни страны, утверждает CNN.

До выборов 2016 года слово «фейк» активно использовалось самими американскими СМИ для обозначения мистификаций в социальных сетях. Дональд Трамп же и его сторонники называют «фейком» правдивые новости о том, что им не нравится.

В подтверждение своих слов телеканал опубликовал исследование компаний Gallup и Knight Foundation, пришедших к такому же выводу.

«Когда крупная политическая фигура рефлексивно называет любую прессу, которая его не устраивает, «фейковыми новостями», именно этот человек должен стать фигурой для подозрений, а не пресса», — цитирует CNN сенатора-республиканца Джеффа Флэйка.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что большинство СМИ США намеренно выступают против него, публикуя недостоверную информацию. В феврале 2017 года Трамп назвал газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC «врагами американского народа». Отдельное недовольство главы Белого дома вызывает именно CNN.

Как писал iz.ru, президент США Дональд Трамп составил личный рейтинг недостоверных американских СМИ. CNN удостоилась «первого места» в четырех номинациях из 11.

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