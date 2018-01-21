«Марш женщин» против Трампа прошел в Торонто

Несколько тысяч человек в канадском Торонто приняли участие в протестном «Марше женщин», который был приурочен к первой годовщине избрания 45-го президента США Дональда Трампа.

По данным канадских СМИ, в частности, участники шествия выступали за соблюдение прав женщин и против сексуального насилия. Отмечается, что акция завершилась без происшествий.

Кроме того, массовые протесты в первую годовщину инаугурации Трампа прошли в крупных городах США.

Напомним, 21 января 2017 года в знак протеста против президентства Трампа сотни «Маршей женщин» разных масштабов прошли во многих городах США и Канады, а также ряде европейских стран.