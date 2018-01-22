Трамп доволен решением демократов возобновить работу правительства США

Президент США Дональд Трамп доволен готовностью демократов конгресса возобновить финансирование федерального правительства. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она отметила, что Трамп доволен, что лидер сенатского меньшинства Шумер принял его изначальное предложение о продолжении финансирования правительства и отдельное обсуждение иммиграционной реформы.

В понедельник, 22 января, сенат достиг согласия по временному продлению финансирования работы правительства. Напомним, федеральные учреждения США прекратили работу из-за недостатка финансирования после того, как демократы в сенате не поддержали законопроект о временном финансировании кабмина.

Портал iz.ru писал о том, что подготовленный республиканцами законопроект о финансировании правительства не набрал необходимых 60 голосов в сенате. Документ был поддержан только республиканцами, располагающими там всего 51 голосом. Демократы потребовали включить в него иммиграционное финансирование, против которого выступили республиканцы.