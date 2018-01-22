Сенат США не смог договориться о продлении финансирования правительства

Республиканская партия в сенате конгресса США не смогла договориться с представителями Демократической партии об утверждении резолюции, предусматривающей продление бюджета временного финансирования правительства до 8 февраля.

Документ будет рассмотрен в понедельник в 12:00 (20:00 мск), передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, 20 января подготовленный республиканцами законопроект о финансировании правительства не смог набрать необходимое количество голосов в сенате. В частности, не было собрано необходимых 60 голосов, так как за него не голосовали демократы. За законопроект высказались лишь республиканцы, располагающие 51 голосом. В связи с этим действия резолюции о временном финансировании правительства истекли 20 января. Данный документ предусматривает закрытие федеральных учреждений и ведомств США.

По словам вице-президента США Майкла Пенса, приостановка работы федерального правительства США, связанная с прекращением его финансирования, продлится столько, сколько потребуется.