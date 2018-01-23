Меланья Трамп не поедет с мужем на форум в Давос

Меланья Трамп не будет сопровождать своего супруга в поездке в Давос, если президент Дональд Трамп решит посетить Всемирный экономический форум. Об этом передает телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя Белого дома Стефани Гришэм.

Сообщается, что Меланья Трамп пропустит поездку из-за «проблем с расписанием и логистикой». CNN отмечает, что неделю назад Гришэм заявляла о решимости первой леди ехать в Давос, чтобы морально поддержать президента США.

Однако CNN не устроило пояснение Белого дома, журналисты упомянули, что жена американского лидера не делала официальных заявлений с 12 января. По срокам это совпадает с публикацией о якобы внебрачной связи Трампа и бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент США поедет на Всемирный экономический форум, если конгресс США окончательно решит вопрос о продлении временного финансирования федерального правительства до 8 февраля. В понедельник, 22 января, Трампу удалось подписать временный бюджетный закон.

Портал iz.ru писал о том, что вице-президент США Майкл Пенс назвал необоснованными утверждения о внебрачной связи Трампа и порноактрисы. The Wall Street Journal сообщил, что в ноябре 2016 года Клиффорд заплатили $130 тыс. за то, чтобы она утаила факт своей интимной встречи с республиканцем в июле 2006 года.