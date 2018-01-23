СМИ сообщили о намерении Трампа пригласить Макрона в США

Президент США Дональд Трамп намерен пригласить французского лидера Эммануэля Макрона в Вашингтон в 2018 году. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники.

«На настоящий момент у нас нет официального заявления», — сообщили при этом журналистам телеканала в Белом доме.

По информации СМИ, Трамп озвучит свое намерение уже на этой неделе в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Макрон и Трамп провели телефонные переговоры в четверг, 12 января. Лидеры обсудили возможную встречу в Давосе. Напомним, форум пройдет с 23 по 26 января.

Как ранее, 23 января, писали «Известия» со ссылкой на диписточник, Франция с высокой вероятностью выйдет из ядерной сделки по Ирану, как только на такой шаг пойдут США. При этом во французском МИДе изданию заявили, что приняли к сведению слова Дональда Трампа о намерении выйти из договора.