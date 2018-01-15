Симоньян посоветовала «защищающему багет» Макрону почитать конституцию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян иронично отреагировала на отказ Елисейского дворца аккредитовать журналистов французской редакции телеканала.

Симоньян напомнила, что Елисейский дворец два раза за неделю отказал в аккредитации журналистам канала. «Президенту Макрону, который вместо свободы слова защищает багет, советую внимательно перечитать Конституцию Франции», — цитирует телеканал RT Симоньян.

Ранее стало известно, что журналиста телеканала RT France не пустили в понедельник в Елисейский дворец, где проходил брифинг пресс-секретаря лидера страны Эммануэля Макрона.

Аналогичный инцидент произошел в прошлую среду в Риме, когда команда президента Франции не разрешила присутствовать на саммите съемочной группе RT.

Напомним, 20 декабря прошлого года группа из 11 французских общественных деятелей, среди которых писатель Галя Аккерман, историки Антуан Аржаковский и Владимир Берелович, журналист Мишель Ельчанинов, обратилась к руководителю Высшего совета по аудиовизуальным средствам (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать у телеканала RT лицензию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, комментируя события, связанные со средством массовой информации, что «сигнал идет непосредственно от государства в лице президента Франции».