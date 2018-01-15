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Журналиста RT France не пустили на брифинг в Елисейский дворец

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Журналисту RT France отказали в посещении брифинга пресс-секретаря президента Франции Эммануэля Макрона, который проходил в Елисейском дворце.

Брифинг, посвященный поездке французского лидера в город Кале, прошел утром в понедельник, 15 января. На мероприятии должен был присутствовать журналист RT France.

Сотрудник телеканала на входе в Елисейский дворец предъявил пресс-карту. У него поинтересовались, в каком СМИ он работает. Услышав название телеканала, ему заявили, что он не является журналистом, поэтому не сможет посетить брифинг, передает RT.

При этом брифинг смогли посетить журналисты, которые заранее не подтверждали свое присутствие на мероприятии.

Это не первый случай отказа российским журналистам со стороны французских властей в разрешении освещать события. В декабре 2017 года в Елисейский дворец аналогичным образом не допустили корреспондента «РИА Новости». 

Помимо прочего, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в мае текущего года назвал агентство Sputnik и телеканал RT органами лживой пропаганды.

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