Прямой эфир

Глава Роскомнадзора прокомментировал призыв отозвать лицензию у RT France

0
Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров назвал призыв французских общественников отозвать лицензию у RT France «эмоциональным заявлением».

«Мне кажется, поскольку речь идет о Франции, это эмоциональное заявление. Элита склонна к эмоциональным заявлениям. Я очень надеюсь, что дальше эмоций дело не пойдет», — сказал Жаров в интервью телеканалу RT. По его мнению, разные источники информации «позволяют зрителю делать свой личный вывод» об отношении к событиям. 

Жаров призвал власти Франции вспомнить о французских СМИ в России, прежде чем принимать решение о санкциях. «Российские власти уже показали, что могут зеркально ответить на подобные действия», — добавил он.

Как ранее сообщал портал iz.ru, общественные деятели Франции российского происхождения опубликовали открытое письмо с просьбой лишить лицензии на вещание телеканал RT France. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минюст США обосновал свои требования к RT данными разведки
Во Франции активисты потребовали отобрать лицензию у RT France

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017