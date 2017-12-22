Глава Роскомнадзора прокомментировал призыв отозвать лицензию у RT France

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров назвал призыв французских общественников отозвать лицензию у RT France «эмоциональным заявлением».

«Мне кажется, поскольку речь идет о Франции, это эмоциональное заявление. Элита склонна к эмоциональным заявлениям. Я очень надеюсь, что дальше эмоций дело не пойдет», — сказал Жаров в интервью телеканалу RT. По его мнению, разные источники информации «позволяют зрителю делать свой личный вывод» об отношении к событиям.

Жаров призвал власти Франции вспомнить о французских СМИ в России, прежде чем принимать решение о санкциях. «Российские власти уже показали, что могут зеркально ответить на подобные действия», — добавил он.

Как ранее сообщал портал iz.ru, общественные деятели Франции российского происхождения опубликовали открытое письмо с просьбой лишить лицензии на вещание телеканал RT France.