Глава МИД Франции рассказал об отношении Макрона к России

Президент Франции Эммануэль Макрон считает Россию великой державой и относится к ней с уважением, заявил глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Figaro.

«Но он (Макрон) считает, что надо уважать великие страны. По этой причине сразу после избрания он пригласил (президента РФ) Владимира Путина в Версаль», — приводит его слова «РИА Новости».

Министр добавил, что он сам часто встречается со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Вместе с тем Ле Дриан признал, что в отношениях между Францией и Россией существуют «раздражающие» разногласия, среди которых украинский вопрос и применение химоружия в Сирии.

19 января Макрон, комментируя внешнюю и оборонную политику РФ, назвал ее «более агрессивной и напористой». Однако он заявил о желании наладить отношения с Москвой.