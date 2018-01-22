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Глава МИД Франции рассказал об отношении Макрона к России

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Фото: REUTERS/John Thys
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает Россию великой державой и относится к ней с уважением, заявил глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Figaro.

«Но он (Макрон) считает, что надо уважать великие страны. По этой причине сразу после избрания он пригласил (президента РФ) Владимира Путина в Версаль», — приводит его слова «РИА Новости».

Министр добавил, что он сам часто встречается со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Вместе с тем Ле Дриан признал, что в отношениях между Францией и Россией существуют «раздражающие» разногласия, среди которых украинский вопрос и применение химоружия в Сирии.

19 января Макрон, комментируя внешнюю и оборонную политику РФ, назвал ее «более агрессивной и напористой». Однако он заявил о желании наладить отношения с Москвой.

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