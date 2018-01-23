Трамп продлил работу правительства до 8 февраля

Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля. Об этом заявили в Белом доме.

Это значит, что трехдневная пауза в работе правительства страны прекращена.

Ранее американский сенат проголосовал за временный бюджет 81 голосами против 18. Позже проект закона поддержала палата представителей — 266 голосов против 150.

Временный бюджет принимается в США уже в четвертый раз с начала финансового года. Представители Демократической и Республиканской партий не могут договориться о долговременном бюджете на фоне разногласий, преимущественно по иммиграции. Несмотря на то, что республиканцы имеют большинство в обеих палатах, им требуются голоса демократов для принятия мер.

Как уточняет «РИА Новости», в обмен на поддержку Республиканская партия согласилась на проведение голосования по иммиграционным мерам, на которых настаивают демократы.

«Закрытие» федерального правительства не является беспрецедентным событием в США. До этого оно произошло осенью 2013 года и нанесло ущерб популярности партий в конгрессе.