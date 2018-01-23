Американский сенат проголосовал за продление финансирования правительства

Сенат США решил продлить финансирование правительства страны до 8 февраля. Это следует из итогов голосования, пишет «РИА Новости».

На следующем этапе законопроект поступит в палату представителей.

Американское правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу, 20 января, из-за нехватки финансирования. Представители Республиканской и Демократической партий в сенате не могут договориться о принятии ряда бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. Временные бюджеты на ограниченный срок уже трижды принимались с 1 октября — дата является началом финансового года. На этот раз разногласия помешали завершить переговоры в срок.

«Закрытие» федерального правительства не является беспрецедентным событием в США. В последний раз оно произошло осенью 2013 года и нанесло ущерб популярности партий в конгрессе.