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Конгресс США профинансировал работу федерального правительства

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Палата представителей конгресса США на заседании 22 января приняла резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 8 февраля.

Документ уже поддержало необходимое число конгрессменов, сообщает ТАСС.

Ранее эту же резолюцию одобрил cенат США. Теперь она будет направлена на подпись президенту страны Дональду Трампу.

Правительство США на протяжении уже трех дней впервые с 2013 года было вынуждено прекратить работу из-за отсутствия средств. Задержка в принятии законопроекта связана с тем, что республиканцы и демократы не могут договориться о принятии ряда бюджетных параметров, включая меры по иммиграции.

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