Представитель Меланьи Трамп развеяла слухи об изменах президента США

Предcтавительница первой леди США Меланьи Трамп — Стефани Гришэм — развеяла слухи о том, что американский президент Дональд Трамп изменял своей жене с порнозвездой.

«Список непристойных и откровенно лживых сообщений о миссис Трамп, растиражированных таблоидами и телешоу, просочился в «основной информационный поток». Она [Меланья] ориентирована на свою семью и роль первой леди, а не на нереалистичные сценарии, ежедневно муссируемые фейковыми новостями», — написала она в своем Twitter.

Сама чета Трамп еще никак не прокомментировала эти слухи.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в ноябре 2016 года бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд заплатили $130 тыс. чтобы она утаила факт своей интимной встречи с Трампом в июле 2006 года (свадьба главы США и Меланьи состоялась в 2005 году).

После обнародования скандальных данных ряд СМИ сообщил, что Меланья якобы отказалась сопровождать супруга в поездке на форум в Давос.