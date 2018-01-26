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Попавшийся на измене мужчина пытался выдать любовницу за секс-куклу

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Фото: TASS/ Emmanuele Contini
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В СМИ и соцсетях набирает популярность видеозапись, на которой запечатлена ссора между девушкой и ее бойфрендом, которого она застала с любовницей. На ролик, в частности, обратило внимание британское издание Daily Star.

В начале записи разъяренная женщина заходит в комнату, в которой ее полуголый возлюбленный танцует с эротически одетой незнакомкой. В ответ на вопрос обманутой девушки о том, что происходит, ее друг начинает утверждать, что это вовсе не живая женщина, а секс-кукла. Любовница в это время замирает в неестественной позе, имитируя робота.

В доказательство своих слов мужчина размахивает перед подругой «квитанцией», якобы доказывающей, что перед ней секс-кукла. Также он объясняет ее «человеческое» поведение наличием рефлексов. Сама любовница для достоверности повторяет механическим голосом «Стерва, не трогай меня», когда взбешенная женщина пытается ее ударить. В конце концов у любовницы кончается терпение, и она со скандалом уходит.

Где именно произошел курьезный инцидент, не сообщается, однако Daily Star отмечает, что, вероятнее всего, он имел место в США.

Ролик, который был опубликован в Twitter 23 января, на момент написания заметки посмотрели более 5 млн раз.

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