Попавшийся на измене мужчина пытался выдать любовницу за секс-куклу

В СМИ и соцсетях набирает популярность видеозапись, на которой запечатлена ссора между девушкой и ее бойфрендом, которого она застала с любовницей. На ролик, в частности, обратило внимание британское издание Daily Star.

В начале записи разъяренная женщина заходит в комнату, в которой ее полуголый возлюбленный танцует с эротически одетой незнакомкой. В ответ на вопрос обманутой девушки о том, что происходит, ее друг начинает утверждать, что это вовсе не живая женщина, а секс-кукла. Любовница в это время замирает в неестественной позе, имитируя робота.

В доказательство своих слов мужчина размахивает перед подругой «квитанцией», якобы доказывающей, что перед ней секс-кукла. Также он объясняет ее «человеческое» поведение наличием рефлексов. Сама любовница для достоверности повторяет механическим голосом «Стерва, не трогай меня», когда взбешенная женщина пытается ее ударить. В конце концов у любовницы кончается терпение, и она со скандалом уходит.

I thought I had seen it all but I was so fucking wrong😂😂😂😂😂. The cheating bitch pretended to be a sex doll pic.twitter.com/qq7Ud21P8p