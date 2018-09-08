Юристы хотят отменить сделку Трампа с порноактрисой о молчании

Компания Essential Consultants предложила расторгнуть соглашение с порноактрисой Сторми Дэниелс о неразглашении ее отношений с президентом США Дональдом Трампом, сообщил в пятницу, 7 сентября, канал CNN.

«Аннулирование конфиденциального соглашения приведет к тому, что госпоже Клиффорд будет необходимо вернуть $130 тыс., которые она получила в качестве компенсации, как того требует калифорнийское законодательство», — говорится в сообщении.

Причина расторжения — юрисконсульт президента США Майкл Коэн, которому принадлежит Essential Consultants, перестал получать выгоду от соглашения, поскольку о нем стало известно широкому кругу лиц.

Зимой в СМИ появились сообщения что порноактриса Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, получила денежные средства за месяц до выборов президента США за молчание об интимной связи с Трампом в 2006 году, когда он уже был женат. После этого Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с республиканцем недействительно.