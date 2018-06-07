СМИ узнали о реакции жены Трампа на сообщения о его отношениях с порноактрисой

Супруга президента США Меланья Трамп верит своему мужу, а не заявлениям порноактрисы Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, о связи с Дональдом Трампом.

Об этом заявил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани на деловой конференции Globes в Израиле.

«Я уважаю женщин — красивых женщин и женщин с ценностями — но женщину, которая продает свое тело для сексуальной эксплуатации, я не уважаю», — цитирует его слова газета The Hill.

Он добавил, что тот, «кто продает свое тело за деньги, не имеет доброго имени», поэтому верить Клиффорд не стоит.

В середине января в СМИ появились сообщения, что порноактриса получила денежные средства за месяц до выборов президента США за молчание об интимной связи с Трампом в 2006 году, когда он уже был женат. После этого Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с республиканцем недействительно.

21 марта она согласилась пройти проверку на детекторе лжи, в ходе которой подтвердились заявления актрисы.