Заявления бывшей порноактрисы о связи с Трампом подтвердил детектор лжи

Экс-порноактриса и стриптизерша Стефани Клиффорд, утверждающая, что в 2006 году имела интимную близость с президентом США Дональдом Трампом, успешно прошла проверку на детекторе лжи. Об этом сообщил телеканал NBC.

В распоряжении канала появился отчет о тесте, проведенном еще в 2011 году. В нем говорится, что с вероятностью 99% Клиффорд не лгала, когда утверждала, что состояла в интимных отношениях с Трампом.

Подлинность отчета подтвердил и специалист, проводивший тест.

«Задолго до того, как Трамп объявил о намерении баллотироваться в президенты, Клиффорд прошла детектор лжи, который подтвердил ее отношения с Трампом», –– заявил адвокат экс-порноактрисы Майкл Авенатти.

В конце января американские СМИ сообщили, что юрисконсульт Трампа Майкл Коэн заплатил $130 тыс. Клиффорд за неразглашение сведений о ее связи с Трампом. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс неоднократно отвергала слухи о внебрачных связях президента и заявляла, что Трамп никогда не имел близости с Клиффорд.

При этом свадьба миллиардера и Меланьи Трамп состоялась в 2005 году.

Ранее Клиффорд обратилась в суд с требованием признать недействительным соглашение о неразглашении данных о ее связи с Трампом. Адвокаты президента США потребовали от нее $20 млн за нарушение договоренностей.

20 марта стало известно, что суд в Нью-Йорке отказал адвокатам президента США Дональда Трампа в прошении отклонить иск женщины, обвинившей его в домогательствах.