Прямой эфир

Белый дом рассказал о планах по встрече Путина и Трампа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Планы по организации новой встречи президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом пока отсутствуют, рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Поздравления для президента
Зарубежные политики отреагировали на победу Владимира Путина на выборах президента

«Конкретные планы на данном этапе не строятся. Но мы хотим продолжать поддерживать диалог с Россией, продолжать говорить об определенных общих интересах, которые у нас есть, будь то Северная Корея, Иран», — приводит ее слова ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь отметила, что для Путина и Трампа важна тема ослабления напряженности вокруг гонки вооружений.

20 марта по инициативе американской стороны состоялся разговор между президентами США и РФ. Трамп поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства и выразил желание развивать сотрудничество и двусторонние контакты. Беседой хозяин Белого дома остался доволен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на президентских выборах
Паралимпийцы подарили Путину патриотический свитер

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017