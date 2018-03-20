Белый дом рассказал о планах по встрече Путина и Трампа

Планы по организации новой встречи президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом пока отсутствуют, рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Конкретные планы на данном этапе не строятся. Но мы хотим продолжать поддерживать диалог с Россией, продолжать говорить об определенных общих интересах, которые у нас есть, будь то Северная Корея, Иран», — приводит ее слова ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь отметила, что для Путина и Трампа важна тема ослабления напряженности вокруг гонки вооружений.

20 марта по инициативе американской стороны состоялся разговор между президентами США и РФ. Трамп поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства и выразил желание развивать сотрудничество и двусторонние контакты. Беседой хозяин Белого дома остался доволен.