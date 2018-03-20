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Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на президентских выборах

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину в связи с его победой на выборах главы государства, которые состоялись 18 марта.

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«Выражая уверенность в том, что имеющие давнюю историю отношения дружбы и сотрудничества между Кореей и Россией будут и впредь непрерывно углубляться и развиваться в соответствии со стремлением и чаянием народов двух стран, желаю вам больших успехов в работе для строительства могучей России», — сказано в тексте послания, которое приводит ЦТАК.

Ким Чен Ын подчеркнул, что переизбрание Путина на президентский пост указывает на огромную поддержку и доверие россиян.

Ранее Путина поздравил по телефону президент США Дональд Трамп. Оба лидера высказались в пользу развития сотрудничества и условились развивать двусторонние контакты.

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