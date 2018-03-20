Паралимпийцы подарили Путину патриотический свитер

Паралимпийцы сборной России подарили президенту страны Владимиру Путину синий свитер с патриотическим лозунгом и российский флаг во время встречи в Кремле.

Глава государства лично вручил госнаграды призерам и победителями Паралимпиады-2018, которая прошла в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта. По итогам соревнований спортсмены финишировали на втором месте в командном зачете, завоевав 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей.

После вручения наград Путин за бокалом шампанского лично пообщался с атлетами и сфотографировался, указывает «РИА Новости».