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Паралимпийцы подарили Путину патриотический свитер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Паралимпийцы сборной России подарили президенту страны Владимиру Путину синий свитер с патриотическим лозунгом и российский флаг во время встречи в Кремле.

Глава государства лично вручил госнаграды призерам и победителями Паралимпиады-2018, которая прошла в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта. По итогам соревнований спортсмены финишировали на втором месте в командном зачете, завоевав 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей.

После вручения наград Путин за бокалом шампанского лично пообщался с атлетами и сфотографировался, указывает «РИА Новости».

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