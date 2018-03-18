Победа в усеченном составе

Россияне заняли второе место в неофициальном медальном зачете Паралимпиады в Южной Корее, завоевав 24 награды Игр-2018 — восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых. Трехкратной чемпионкой стала Екатерина Румянцева, по две золотые награды у Анны Милениной и Михалины Лысовой, одна — у горнолыжника Алексея Бугаева. В Пхенчхане соревновались 30 российских атлетов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогали участникам с нарушениями зрения. За победу боролись 567 паралимпийцев из 48 стран, было разыграно 80 комплектов наград в шести видах спорта.

Победителем в неофициальном зачете стала сборная США, которую представляли 68 спортсменов, — в активе американцев 36 медалей (13-15-8). Третьими стали канадские атлеты (55 человек), на счету которых 28 наград (8-4-16).

— Результат просто выдающийся — он даже сопоставим с нашим успехом на прошлых Играх в Сочи, — заявил «Известиям» депутат Госдумы РФ, экс-генеральный секретарь ПКР Михаил Терентьев. — Тогда нам было легче, поскольку мы выступали дома и имели возможность тренироваться на олимпийских объектах. Сейчас в Корее ситуация была сложнее. К тому же на спортсменов сказалось давление с учетом отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР), нейтрального флага и серьезного урезания нашего состава. Парни и девчонки просто молодцы. Они доказали, что могут добиваться успеха даже в самых негативных обстоятельствах.

Львиную долю наград нашей сборной в Пхенчхане завоевали женщины — в лыжных гонках и биатлоне. В этих видах были разыграны 38 комплектов медалей в трех категориях, из них на счету россиянок — семь высшего достоинства. Успешно выступила Анна Миленина, которая стала самым титулованным российским паралимпийцем в истории. С 2006 года она выиграла уже семь золотых наград (всего — 17), победив в Пхенчхане в биатлонной гонке на 12,5 км и в лыжном спринте.

При этом в первые дни Паралимпиады Анна Миленина трижды уступила золото своей соотечественнице — 26-летней Екатерине Румянцевой, которая победила в биатлонных гонках на 6 и 10 км, а также в лыжной гонке на 15 км свободным стилем.

В классе для слабовидящих спортсменов основные надежды возлагались на Михалину Лысову. Свою первую золотую медаль 25-летняя спортсменка (ее ведущим был Алексей Иванов) выиграла в открытой эстафете еще в 2010 году (в 17 лет), а Игры в Пхенчхане принесли в ее актив два золота в биатлоне — на дистанциях 6 и 12,5 км. Эксперты считают, что у россиянки был шанс выступить еще лучше — прежде всего в лыжных гонках, где она осталась без золота, при этом завоевав медали во всех трех личных гонках.

В любом случае результаты Михалины Лысовой — грандиозный успех нашей спортсменки. Ведь она была допущена до Паралимпиады буквально за несколько дней до церемонии открытия, что не могло не сказаться на ее подготовке к главному старту четырехлетия.

— Значительно пострадали команды биатлонистов и лыжников, но нам всё равно удалось преуспеть, — добавил Михаил Терентьев. — Думаю, здесь уместны параллели с нашими олимпийцами, но при этом у них хотя бы мужчин допустили вместе с женщинами. У нас же Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил до Игр только женскую команду. Открою секрет: наши девчонки нанесли имена недопущенных ребят на нарукавники под комбинезонами. Публично это не демонстрировалось, чтобы не нарушать предписаний МПК. Они сделали это скорее для себя, чтобы обрести дополнительную мотивацию успешно выступить «и за тех парней». Эта история говорит о том, с каким настроением наши паралимпийцы ехали в Пхенчхан и почему им удалось вопреки всему достичь таких высоких результатов.

В горнолыжном спорте России принес золото Алексей Бугаев, победивший в суперкомбинации. Он же стал вторым в гигантском слаломе. В общей сложности на двух прошедших Паралимпиадах 20-летний спортсмен выиграл уже семь медалей. Другой лидер нашей команды — двукратный чемпион Паралимпийских игр Валерий Редкозубов вместе с ведущим Евгением Героевым — завоевал бронзовые медали в слаломе и комбинации.

— Результаты наших спортсменов, безусловно, можно назвать успешными, — заявил «Известиям» сенатор, бывший тренер по паралимпийским видам спорта Эдуард Исаков. — Наши паралимпийцы в непростой ситуации доказали всему миру свою силу и продемонстрировали свой характер. Мы выступили очень достойно, даже несмотря на отстранение ряда ведущих атлетов. Но нельзя останавливаться на достигнутом, нужно и дальше развивать спорт для людей с ограниченными возможностями — по всей стране и в каждом регионе.

Следующие Паралимпийские игры состоятся в Пекине в 2022 году.

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