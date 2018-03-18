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Глава МПК восхитился российскими паралимпийцами

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Фото: ТАSS/Marius Becker
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Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что российские паралимпийцы, участвующие в Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в статусе нейтральных атлетов, показали удивительный дух. Об этом сказал в ходе брифинга МПК.

«Это по- настоящему тяжело, когда вы не можете представлять свою страну. Когда вы выигрываете медаль, но не можете исполнить свой национальный гимн», — сказал Парсонс, слова которого приводятся на официальном сайте Игр.

От также отметил, что никаких проблем как со стороны российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, так и по отношению к ним не возникало.

«Это позитивный признак зрелости, и я очень рад этому», — подытожил глава МПК.

Напомним, зимняя Паралимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане завершится 18 марта.

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