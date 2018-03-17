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Лыжница Лысова взяла серебро Паралимпиады в гонке для слабовидящих

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Российская лыжница Михалина Лысова завоевала серебро Паралимпийских игр в гонке на 7,5 км среди слабовидящих.

Спортсменка преодолела дистанцию за 22 мин 55,6 сек.

Первое место заняла представительница Белоруссии Светлана Саханенко – 22 мин 19,3 сек. Бронзовая медаль досталась австрийке Карине Эдлингер – 23 мин 22,9 сек, сообщает «Интерфакс».

Для Лысовой это уже шестая медали зимних Игр в Южной Корее. На счету россиянки две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

Паралимпиада-2018 в Пхёнчхане завершится 18 марта.

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