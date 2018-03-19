Путин вручит награды победителям и призерам Паралимпиады 20 марта

Президент РФ Владимир Путин 20 марта лично вручит госнаграды победителем и призерами XII Паралимпийских зимних игр в Пхёнчхане. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«20 марта Президент России В.В.Путин встретится в Кремле с российскими спортсменами — победителями и призерами XII Паралимпийских зимних игр в Пхёнчхане и вручит им государственные награды», — указано в сообщении.

Российские паралимпийцы завоевали 24 медали (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых) и заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете на Играх в Пхенчхане 9-18 марта. Всего в соревнованиях принимали участие 567 спортсменов из 49 стран.

Во вторник глава государства также собирается принять участие в совещании о перспективах развития гражданской микроэлектроники. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что считает задачу повышения производительности труда одной из ключевых в экономике страны.