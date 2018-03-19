Путин считает ключевой задачу повышения производительности труда

Президент России Владимир Путин считает задачу повышения производительности труда одной из важнейших для экономики страны. Об этом он заявил на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба.

Гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, присутствующий на встрече, отметил необходимость совершенствования подготовки кадров и выхода на новый уровень производительности труда, чтобы быть готовыми к изменениям в производственной сфере. Сопредседатель штаба также признался, что был рад услышать эту тему одной из первых в послании главы государства Федеральному собранию.

«Ключевой вопрос. Давайте вместе с вами двигаться по этой повестке дня», — заявил Владимир Путин.

Другой участник встречи, глава медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев призвал главу государства сохранить независимый инструмент, которым стали сотрудники штаба Путина. По его мнению, представитель штаба могли бы контролировать отдельные направления развития страны и давать рекомендации главе государства. «Я подумаю, как сохранить этот потенциал», — пообещал президент.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал действующий состав кабмина сосредоточиться на исполнении поручений главы государства, вошедших в послание Федеральному собранию.