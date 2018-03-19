Прямой эфир

Путин считает ключевой задачу повышения производительности труда

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин считает задачу повышения производительности труда одной из важнейших для экономики страны. Об этом он заявил на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба.

Гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, присутствующий на встрече, отметил необходимость совершенствования подготовки кадров и выхода на новый уровень производительности труда, чтобы быть готовыми к изменениям в производственной сфере. Сопредседатель штаба также признался, что был рад услышать эту тему одной из первых в послании главы государства Федеральному собранию.

«Ключевой вопрос. Давайте вместе с вами двигаться по этой повестке дня», — заявил Владимир Путин.

Другой участник встречи, глава медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев призвал главу государства сохранить независимый инструмент, которым стали сотрудники штаба Путина. По его мнению, представитель штаба могли бы контролировать отдельные направления развития страны и давать рекомендации главе государства. «Я подумаю, как сохранить этот потенциал», — пообещал президент.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал действующий состав кабмина сосредоточиться на исполнении поручений главы государства, вошедших в послание Федеральному собранию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Матвиенко предрекла отказ Запада от санкций после победы Путина
Путин назвал приоритеты в своей политике

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017