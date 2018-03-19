Путин назвал приоритеты в своей политике

Президент России Владимир Путин главным для себя определил решение вопросов внутренней политики и обеспечения обороноспособности страны. Об этом глава государства сообщил на встрече с сопредседателями своего предвыборного штаба.

«Основное, чем мы будем заниматься, — это внутренняя повестка дня», — сказал Путин.

По его словам, это прежде всего обеспечение темпов роста экономики РФ, «придание ей инновационного характера, развитие в области здравоохранения, образования, промышленного производства», а также развитие инфраструктуры и других направлений, «важнейших для того, чтобы двигать страну вперед и поднимать уровень жизни наших граждан», передает ТАСС.

Президент добавил, что «есть и вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны, безопасности».

«Без этого тоже не обойтись, но главное для нас — это внутренняя повестка дня», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявил, что у Путина есть понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны. По его словам, этот план «рамочно начал оформляться с выпуском перечня поручений президента, на основе которых уже в том или ином виде будет подготовлена «дорожная карта».

По итогам обработки 99,94% бюллетеней Путин набрал 76,68% голосов избирателей на выборах главы государства, состоявшихся 18 марта.