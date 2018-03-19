Прямой эфир

Путин назвал приоритеты в своей политике

0
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин главным для себя определил решение вопросов внутренней политики и обеспечения обороноспособности страны. Об этом глава государства сообщил на встрече с сопредседателями своего предвыборного штаба.

«Основное, чем мы будем заниматься, — это внутренняя повестка дня», — сказал Путин.

Точка отсчета 
Владимир Путин при рекордно высокой поддержке россиян переизбран на четвертый срок

По его словам, это прежде всего обеспечение темпов роста экономики РФ, «придание ей инновационного характера, развитие в области здравоохранения, образования, промышленного производства», а также развитие инфраструктуры и других направлений, «важнейших для того, чтобы двигать страну вперед и поднимать уровень жизни наших граждан», передает ТАСС.

Президент добавил, что «есть и вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны, безопасности».

«Без этого тоже не обойтись, но главное для нас — это внутренняя повестка дня», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявил, что у Путина есть понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны. По его словам, этот план «рамочно начал оформляться с выпуском перечня поручений президента, на основе которых уже в том или ином виде будет подготовлена «дорожная карта».

По итогам обработки 99,94% бюллетеней Путин набрал 76,68% голосов избирателей на выборах главы государства, состоявшихся 18 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России откроют 10 нацпрограмм по ключевым направлениям развития
Президент назвал стоящие перед экономикой России задачи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017