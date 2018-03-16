В России откроют 10 нацпрограмм по ключевым направлениям развития

Десять ключевых направлений развития, обозначенные в послании президента РФ Федеральному собранию, отразятся в отдельных национальных программах.

«Совершенно меняется механизм работы министерств — министры становятся ключевыми фигурами, ответственными за реализацию этих программ. Ответственность будет персональная», — сообщил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов.

По его словам, подобные проекты сформируют в социальных вопросах (здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, демография) и в экономической сфере (повышение производительности труда, цифровая экономика, качественные и безопасные дороги, малый и средний бизнес, поддержка экспорта).

Белоусов подчеркнул, что масштабы задач превышают майские указы 2012 года и «ручное управление здесь невозможно».

По его словам, на исполнение этих программ понадобится затраты величиной около 1,5% ВВП, уточняет ТАСС.

«Средств нам хватит, сейчас эти расчеты уточняются. Если говорить о шестилетии, примерно речь идет о величине порядка 1,5% ВВП. Это достаточно много, но, может быть, не фатально много, учитывая, что у нас весь бюджет — порядка 30% ВВП», — отметил помощник президента.

Самыми затратными статьями станут здравоохранение и инфраструктура. Вместе с тем в общих бюджетных расходах снизятся ассигнования на оборону и капитальное строительство.

Президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию 1 марта. Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда сообщал, что в течение 2018 года будет подготовлено законодательство для реализации положений послания.