Пятерка по экономике

В России сформирована новая экономическая реальность с низкой инфляцией и устойчивостью к внешним шокам, констатировал в ходе выступления с посланием Федеральному собранию президент Владимир Путин. По его словам, у Центрального банка сейчас есть маневр для снижения ключевой ставки. Вслед за ней вниз пойдут ставки по кредитам, что позволит обеспечить граждан доступной ипотекой, а бизнес — дешевым финансированием. Всё вместе это будет стимулировать потребительский спрос и подстегивать рост экономики, заметил президент. А темпы роста экономики выше среднемировых позволят увеличить реальные доходы населения. Россия может войти в пятерку стран крупнейших экономик мира, но для этого ей нужно развивать цифровую экономику и включиться в технологическую революцию, отметили эксперты.

Россия достигла стабильности: экономика устойчива к волатильности нефтяных цен, отметил Владимир Путин. Прошлогодняя рекордно низкая инфляция на уровне 2,5% открывает возможности для роста реальных доходов населения. Но нынешняя стабильность не должна привести к самоуспокоению, предупредил президент.

Он поставил задачу в течение 10 лет обеспечить рост доходов населения, а в течение шести лет — вдвое снизить уровень бедности. Владимир Путин напомнил, что в 2000 году за чертой бедности находились 42 млн человек — почти 30% населения страны. Сегодня к бедным относятся 20 млн граждан, констатировал президент. Для снижения уровня бедности правительство приняло решение повысить минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума с мая этого года. Также, по словам российского лидера, необходимо обеспечить адресную поддержку тем, кто в ней действительно нуждается.

Бороться с бедностью можно новыми мерами господдержки. Например, ввести специальные пособия, считает профессор НИУ ВШЭ Наталья Тихонова. По ее словам, они существуют в развитых странах и доказали свою эффективность.

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Президент вновь подчеркнул важность повышения производительности труда. По его словам, темпы роста этого показателя должны достичь 5% в год. Также глава государства напомнил о необходимости создания высокопроизводительных рабочих мест и модернизации предприятий. Для этого Россия должна встроиться в разворачивающуюся в мире технологическую революцию. Отставание в технологическом развитии будет означать снижение безопасности и потерю суверенитета.

— Реализация принятой правительством в прошлом году программы по цифровой экономике позволит России включиться в технологическую революцию, — считает преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова.

Объем этой программы составляет порядка 500 млрд рублей. Она подразумевает, в частности, внедрение в России беспилотного транспорта, технологий блокчейн, искусственного интеллекта и увеличение доли безналичных платежей.

Правительству необходимо повысить эффективность государственных расходов в ближайшие шесть лет. Это позволит вывести на новый уровень образование и здравоохранение, качество городской среды и инфраструктуры. Также кабинету министров предстоит активнее привлекать частные ресурсы для финансирования крупных проектов и сформировать новые налоговые условия. Они должны быть стабильны, обеспечивать пополнение бюджетов всех уровней, подчеркнул президент. Он отметил, что индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан нужно освободить от налоговой отчетности и максимально упростить ее для бизнеса, использующего контрольно-кассовую технику.

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— Облегчить жизнь малому бизнесу можно, создав единый информационный портал со всеми законопроектными инициативами и действующими документами, отметил завкафедрой менеджмента Высшей школы государственного управления РАНХиГС Илья Быковников. По его словам, большая часть нарушений индивидуальных предпринимателей связана именно с тем, что они не успевают отслеживать изменения в законодательстве.

Владимир Путин акцентировал внимание на том, что новые фискальные условия должны стимулировать экономический рост. В прошлом году, по предварительной оценке Росстата, российская экономика выросла на 1,5%. По прогнозу Минэкономразвития, в этом году рост ВВП составит 2%. Однако этого недостаточно, считает президент. Экономика должна расти темпами не ниже среднемировых. Сейчас они составляют примерно 3,5%.

— Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза, — подчеркнул Владимир Путин.

По данным Росстата, ВВП на душу населения в 2016 году составил 586,6 тыс. рублей. Советник гендиректора по макроэкономике «Открытия брокер» Сергей Хестанов назвал этот показатель средним. Увеличить ВВП на душу населения, по его словам, можно за счет снижения административной ренты, нагрузки на фонд оплаты труда и за счет увеличения степени защиты частной собственности.

Макроэкономическая стабильность и замедление инфляции открывают перед Банком России возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки (в последний раз ЦБ снизил ее до 7,5%). Вслед за ней снизятся ставки по ипотеке и кредитам для бизнеса. Доступность кредитов приведет к увеличению числа малых и средних предприятий — этот процесс в свою очередь повлияет на рост несырьевого экспорта. Владимир Путин поставил задачу в течение шести лет увеличить его объемы с нынешних $133,7 млрд до $250 млрд.

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— Малый бизнес может стать одной из основных опор экономики России, как это происходит в большинстве европейских стран, уверена доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. — Но устойчивый рост малых и средних предприятий может быть обеспечен посредством увеличения инвестиций. В частности, в области IT, машиностроения, агропромышленного сектора, фармакологии, текстильного производства, отметила она.

Низкие ставки по кредитам улучшат инвестклимат страны и привлекут капиталовложения. Президент напомнил, что уже ставил перед правительством задачу довести объем инвестиций до 25–27% от ВВП. Однако поручение так и не было исполнено. Сейчас объем капиталовложений составляет примерно 17% от ВВП России. Владимир Путин поручил ЦБ и правительству представить ему план по наращиванию инвестиций.

Также в целях улучшения инвестиционного климата российский лидер предложил отменить уголовную ответственность для предпринимателей за экономические нарушения — эти дела должны решаться в административном порядке. Уголовному преследованию должны подвергаться только бизнесмены, совершившие преступления в отношении граждан.

Улучшить инвестклимат России можно с помощью поддержки стабильного состояния экономики, считает замначальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич. Также для этого необходимо увеличение расходов государства: бизнес будет охотнее вкладывать средства в проекты, в которых участвует госсектор.

Для ускорения роста экономики МЭР в мае прошлого года разработало и представило президенту комплексный план действий до 2025 года.