Госдеп после заявлений Путина обвинил РФ в нарушении международных договоров

Госдепартамент США в связи с заявлениями российского президента Владимира Путина обвинил Россию в нарушении международных договоров. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

«Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала: Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более 10 лет, прямо нарушая свои международные обязательства», — приводит слова Науэрт «РИА Новости».

В частности, по словам представителя Госдепа, РФ нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), заключенный между СССР и США в 1987 году.

«Некоторые из них (вооружений, о которых объявил Путин. — Ред.) не соответствуют договору РСМД, что особо нас беспокоит. Они (Россия. — Ред.) не соблюдают договор РСМД с 2014 года, разрабатывая ракеты средней дальности наземного базирования и крылатые ракеты, прямо нарушая договор РСМД», — добавила Науэрт.

В свою очередь, официальный представитель Пентагона Дана Уайт ранее заявила, что США не удивлены заявлениями российского президента, и подчеркнула, что власти США смогут «защитить свою страну, что бы ни случилось».

Как сообщал портал iz.ru, в пятницу Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого он ознакомил слушателей с некоторыми системами военной техники, разработанными в стране или поступившими на вооружение армии России. По словам Путина, растущая военная мощь России никому не угрожает, так как у РФ не было и нет плана использования этого потенциала в наступательных целях.