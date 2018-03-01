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Пентагон отреагировал на послание Путина Федеральному собранию

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Фото: commons.wikimedia.org/David B. Gleason
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Министерство обороны США отреагировало на послание президента РФ Федеральному собранию.

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«Мы не удивлены заявлениями», — заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Она заверила жителей страны в полной боевой готовности ведомства и вооруженных сил, уточняет «РИА Новости».

«Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось», — сказала Уйат.

Напомним, в своем выступлении Владимир Путин познакомил слушателей с некоторыми системами военной техники, разработанными в стране или поступившими на вооружение Российской армии. Глава государства отметил, что растущая военная мощь России никому не угрожает, поскольку у страны не было и нет плана использования этого потенциала в наступательных целях.

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