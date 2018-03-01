CNN: Путин в послании продемонстрировал миру возрождение военной мощи РФ

Президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию продемонстрировал миру «возрождение военной мощи» РФ.

Такое мнение по поводу выступления главы государства выразил американский телеканал CNN.

Авторы репортажа CNN отметили, что эта демонстрация военного потенциала в первую очередь служит «сигналом» США.

Как писал портал iz.ru, в ходе оглашения послания Путин рассказал о ряде новейших российских военных разработок.

Он, в частности, упомянул о созданном в РФ глубинном беспилотнике, гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» и ракетном комплексе «Сармат».

Слова президента иллюстрировались 3D-графикой, на которой были продемонстрированы образцы вооружений в действии.

Глава государства подчеркнул, что Россия не намерена использовать вооружения для наступления.

Он отметил неагрессивность российской политики и назвал наращивание Московой военного потенциала гарантом поддержания мира.