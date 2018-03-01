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Шойгу рассказал о тратах на разработку новейших систем вооружения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Все разработки перспективного оружия в России были реализованы в рамках госпрограммы. Стоимость проектов оказалась значительно дешевле, чем у западных коллег. С таким заявлением выступил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что разработки систем вооружения велись строго в рамка выделенных из бюджета лимитов. При этом затраты на разработку и реализацию проектов несопоставимы с тратами «заокеанских коллег», передает «РИА Новости».

Министр, иллюстрируя свое высказывание, процитировал строки из песни Владимира Высоцкого: «А наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно уходят вперед».

Как писал портал iz.ru, образцы новейшего оружия были презентованы в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

По словам главы государства, растущая военная мощь страны не должна пугать западных партнеров, поскольку является «гарантией мира на Земле».

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