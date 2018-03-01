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Шойгу назвал американскую ПРО «дырявым зонтиком»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Элементы американской системы противоракетной обороны, создаваемые в Польше, Румынии, на Аляске и планируемые к размещению в Южной Корее и Японии, — это «дырявый зонтик», заявил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«То, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, этот «зонтик» противоракетной обороны, получается, «дырявый». И не знаю, зачем за такие деньги теперь этот «зонтик» им приобретать», — отметил Шойгу.

Министр обороны добавил, что передовое оружие, которое представил президент РФ в ходе послания Федеральному собранию, поможет избежать втягивания России в гонку вооружений.

«Всё это позволит гарантированно обеспечить безопасность и защитить суверенитет нашей страны на многие десятилетия вперед. Но самое главное — поможет избежать втягивания нашей страны в очередную гонку вооружений, которую упорно навязывают нам страны НАТО», — сказал он.

Глава ведомства отметил, что настоящее послание является одним из важнейших за все годы, «во всяком случае в части вооруженных сил, Министерства обороны и безопасности страны».

Как ранее писал портал iz.ru, в рамках ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал об успехах отечественных разработчиков в модернизации вооружения. 

В частности, были представлены: гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», авиационная гиперзвуковая система «Кинжал», скоростной глубинный беспилотник, новый ракетный комплекс «Сармат», боевые лазерные комплексы, крылатая ракета неограниченной дальности с ядерным двигателем. 

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