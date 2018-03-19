Песков рассказал о «впечатляющем плане» Путина по развитию России

У президента России Владимира Путина есть понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что этот план «рамочно начал оформляться с выпуском перечня поручений президента, на основе которых уже в том или ином виде будет подготовлена дорожная карта».

Песков подчеркнул, что наличие такого плана «демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала, на основе новых возможностей, которые предстоит и которые возможно, с точки зрения президента, открыть».

Ранее в марте помощник президента РФ Андрей Белоусов рассказал, что десять ключевых направлений развития, обозначенные в послании президента РФ Федеральному собранию, отразятся в отдельных национальных программах.