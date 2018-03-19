В ЦИК назвали результат Путина на президентских выборах рекордным

Действующий глава государства Владимир Путин получил рекордный результат за все последние президентские кампании в России.

Об этом сообщил журналистам зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Он отметил, что за Путина проголосовало более 56 млн человек, или 76,66%.

«Это тоже абсолютный рекорд за последние несколько выборов президента РФ», — цитирует Булаева ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что у Центральной избирательной комиссии есть 10 дней на опубликование окончательных итогов выборов президента России.